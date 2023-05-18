Семак допускает, что Малком ещё сыграет за «Зенит» в этом сезоне

Наставник «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу Малкома. Лидер команды, как известно, уехал в Бразилию в связи с рождением сына.

«Самое главное - здоровье жены и ребёнка, и сейчас для него важнее всего быть рядом с ними. Если у него будет возможность приехать сюда на следующий матч или на последний, он обязательно это сделает», - сказал Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Отметим, что Малком возглавляет рейтинг бомбардиров сезона РПЛ с 23 голами.

Как известно, «Зенит» уже оформил себе очередной титул чемпиона России. До конца сезона команда Семака сыграет против «Оренбурга» (20 мая), «Сочи» (27 мая) и «Факела» (3 июня).