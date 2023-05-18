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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «Мы сошли с подиума, и наш путь на подиум начался снова»

18 Мая 2023 • 13:45 Комментировать
Оренбург
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Зенит
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20.05 16:30

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что после празднований чемпионства петербуржцы снова вернулись в рабочий режим и готовятся к предстоящей игре с «Оренбургом».

«Мы сошли с подиума, и наш путь на подиум начался снова. Мы уже в рабочем режиме готовимся к матчу. Клуб вместе с городом организовал прекрасное празднование для жителей и болельщиков. Мы вместе порадовались», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, что «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России. Этот успех стал для «сине-бело-голубых» уже пятым подряд. Свой ближайший матч петербуржцы проведут 20 мая против «Оренбурга». Игра начнётся в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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ОРЕНБУРГ ЗЕНИТ
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