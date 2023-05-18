Семак: «Мы сошли с подиума, и наш путь на подиум начался снова»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что после празднований чемпионства петербуржцы снова вернулись в рабочий режим и готовятся к предстоящей игре с «Оренбургом».

«Мы сошли с подиума, и наш путь на подиум начался снова. Мы уже в рабочем режиме готовимся к матчу. Клуб вместе с городом организовал прекрасное празднование для жителей и болельщиков. Мы вместе порадовались», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, что «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России. Этот успех стал для «сине-бело-голубых» уже пятым подряд. Свой ближайший матч петербуржцы проведут 20 мая против «Оренбурга». Игра начнётся в 16:30 по московскому времени.