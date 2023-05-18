Быстров - о дерби «Спартак» и ЦСКА: «В одну калитку не будет»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от поединка между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 28-го тура Премьер-лиги.

«Я буду за «Спартак». Если они снова провалят первый тайм и сыграют в пять защитников, то шансов нет. Если вернутся к своей игре, могут и уступить, но зато болельщики увидят: команда играет в футбол. В одну калитку не будет», - приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

Центральный матч 28-го тура чемпионата России состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» 21 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Перед этой игрой «Спартак» занимает четвертое место, а ЦСКА идет на второй позиции.