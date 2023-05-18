ЭСК: Кукуляк ошибся, удалив игрока «Спартака» Денисова в матче с «Химками»

ЭСК РФС рассмотрела эпизод с удалением полузащитника московского «Спартака» Даниила Денисова в поединке 27-го тура Премьер-лиги против «Химок».

Комиссия решила, что главный рефери матча Евгений Кукуляк ошибочно показал игроку «красно-белых» вторую желтую карточку, которая повлекла за собой удаление. В остальных спорных эпизодах ЭКС приняла сторону арбитра, посчитав его решения правильными, сообщает пресс-служба РФС.

Напомним, что встреча состоялась в Химках и завершилась вничью со счетом 1:1.

После 27 туров «Спартак» набрал 50 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем поединке подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с ЦСКА.