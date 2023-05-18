Боков назвал лучшего тренера РПЛ - это не Семак

Экс-футболист сборной России и московского ЦСКА Максим Боков ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим тренером Премьер-лиги.

«Федотов, однозначно. У него сбалансированный подбор игроков. Тренер доносит то, чем они должны заниматься на футбольном поле, игроки его слушают и дают результат», - передает слова Бокова Metaratings.ru.

Федотов был назначен главным тренером ЦСКА в прошлом году. Под его руководством «армейская» команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. После 27 туров москвичи набрали 54 балла. В следующем матче ЦСКА сыграет против «Спартака».