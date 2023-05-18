Быстров: «Бакаеву рановато полировать лавку»

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался о будущем полузащитника Зелимхана Бакаева в стане «сине-бело-голубых».

«Бакаев сам должен принять решение. Если он хочет играть в футбол - нужна игровая практика. Полировать лавку рановато. Для футболиста самое главное - играть», - приводятся слова Владимира на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Зелимхан перешел в «Зенит» из столичного «Спартака» на правах свободного агента прошлым летом. С ним был подписан контракт до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Бакаев провел 26 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.