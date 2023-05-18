Агент: «Может быть, Конате покинет «Ахмат» этим летом»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.

Селюк не исключил возможный уход 25-летнего футболиста из грозненского клуба ближайшим летом. По словам агента, Конате необходимо сделать следующий шаг в своей карьере.

«Предложения по Конате есть всегда. Может быть, он покинет «Ахмат» этим летом. Если правильно рассматривать ситуацию, надо вовремя делать следующий шаг в своей карьере, чтобы человек был всегда мотивирован», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

Действующий контракт Конате с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Конате провёл в составе грозненской команды 27 матчей, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.