Кайо: «Возможно, я получу российский паспорт»

27-летний бразильский защитник Кайо Панталеао ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта.

«Это решение зависит не только от меня. Но когда придет время и будет подходящий случай, то я рассмотрю такой вариант. Возможно, я получу российский паспорт», - передает слова защитника издание «РБ Спорт».

Напомним, что южноамериканский защитник выступает за краснодарский клуб с 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Кайо сыграл 19 поединков, в которых сделал одну результативную передачу.