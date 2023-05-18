«Ростов» потерял важного игрока перед матчем с «Краснодаром»

Центральный нападающий «Ростова» Николай Комличенко не поможет своей команде в предстоящем матче против «Краснодара» в 28-м туре Российской премьер-лиги. Об этом сообщил агент форварда Александр Клюев.

«Николай сделал МРТ и у него надрыв мышцы. Он пропустит матч против «Краснодара», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Матч состоится в Краснодаре в воскресенье, 21 мая. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Комличенко провел 33 поединка за «Ростов», в которых отметился 12 забитыми мячами и 14 результативными передачами.