Агент Барбоза назвал лучших тренеров сезона в РПЛ

Известный португальский агент Паулу Барбоза назвал лучших тренеров РПЛ текущего сезона.

По мнению Барбозы, лучшим является наставник «Зенита» Сергей Семак, так как он привёл петербургскую команду к чемпионскому титулу. При этом португалец также выделил чешского тренера Марцела Личку, проделавшего очень качественную работу с «Оренбургом»

«Есть вы спросите мою личную тройку, то первое место за Семаком, второе за Личкой, а на третьем месте — Абаскаль», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

После 27 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Свой следующий матч команда Лички проведёт 20 мая против «Зенита». Начало — в 16:30 по московскому времени.