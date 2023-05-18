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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Барбоза назвал лучших тренеров сезона в РПЛ

18 Мая 2023 • 10:37 Комментировать
Оренбург
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Зенит
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20.05 16:30

Известный португальский агент Паулу Барбоза назвал лучших тренеров РПЛ текущего сезона.

По мнению Барбозы, лучшим является наставник «Зенита» Сергей Семак, так как он привёл петербургскую команду к чемпионскому титулу. При этом португалец также выделил чешского тренера Марцела Личку, проделавшего очень качественную работу с «Оренбургом»

«Есть вы спросите мою личную тройку, то первое место за Семаком, второе за Личкой, а на третьем месте — Абаскаль», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

После 27 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Свой следующий матч команда Лички проведёт 20 мая против «Зенита». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Семак Паулу Барбоза Оренбург Марцел Личка Гильермо Абаскаль
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