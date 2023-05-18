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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нападающий клуба РПЛ может переехать в МЛС

18 Мая 2023 • 09:33 Комментировать

Футбольный агент Игорь Глушевич, который представляет интересы форварда «Сочи» Луки Джорджевича, высказался касательно будущего своего клиента.

«На данный момент Джорджевичем интересуются два российских клуба. Также есть интерес из МЛС. Но мы ждем переговоров с «Сочи». Будем смотреть, где лучше продолжить карьеру», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне нападающий принял участие в 17 матчах за сочинскую команду, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с южанами рассчитан до конца нынешнего сезона. Трансферная стоимость Луки оценивается в 600 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лука Джорджевич Сочи
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