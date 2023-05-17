Сёмин: «В нашем футболе должны работать в основном российские тренеры»

Известный российский специалист Юрий Сёмин, тренировавший в прошлом и российскую сборную, считает, что российскому футболу следует больше полагаться на отечественных специалистов, а не злоупотреблять приглашениями иностранцев.

Он считает, что коли в России не могут пригласить, в силу многих причин, по-настоящему топового специалиста, то нечего и время терять со специалистами средней руки, коим ему представляются иностранные тренеры лучших российских клубов - например, «Спартака».

- На мой взгляд, сегодня, конечно, в нашем футболе должны в большей степени работать российские тренеры, потому что топового тренера-иностранца мы не в состоянии пригласить, - цитирует слова Семина «КП».