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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «В нашем футболе должны работать в основном российские тренеры»

17 Мая 2023 • 22:45 Комментировать

Известный российский специалист Юрий Сёмин, тренировавший в прошлом и российскую сборную, считает, что российскому футболу следует больше полагаться на отечественных специалистов, а не злоупотреблять приглашениями иностранцев.

Он считает, что коли в России не могут пригласить, в силу многих причин, по-настоящему топового специалиста, то нечего и время терять со специалистами средней руки, коим ему представляются иностранные тренеры лучших российских клубов - например, «Спартака».

- На мой взгляд, сегодня, конечно, в нашем футболе должны в большей степени работать российские тренеры, потому что топового тренера-иностранца мы не в состоянии пригласить, - цитирует слова Семина «КП». 

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин
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