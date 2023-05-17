В «Оренбурге» рассказали, где проведут летние сборы

Клуб РПЛ «Оренбург» отправится готовиться к новому сезону за границу.

Как стало известно «Матч ТВ», страной подготовки для южноуральского клуба станет жаркая летняя Турция. Отмечается, что «Оренбург» постоянно проводит сборы в этой стране, так, к весенней части РПЛ оренбуржцы готовились в городе Белек, что на берегу Средиземного моря в провинции Анталья.

На данный момент «Оренбург» идёт на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав за 27 туров 39 очков. В рамках 28 тура подопечные Марцела Лички дома сыграют с питерским «Зенитом».

Ранее стало известно, где будут готовиться к новому сезону московские «Динамо» и «Локомотив».