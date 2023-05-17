Пономарёв: «Малком играет в советский футбол»

Известный футбольный эксперт, бывший футболист московского ЦСКА, Владимир Пономарев, сделал неожиданное сравнение - он считает, что стиль игры Малкома похож на то, как играли в футбол в советское время. При этом Пономарев не сомневается в том, что именно бразильца следует считать лучшим игроком российской Премьер-лиги в текущем сезоне.

- Малком — работящий футболист, всегда заряжен на победу и не бережет себя абсолютно. Он играет в настоящий советский футбол, - цитирует слова Владимира Пономарева «Рейтинг Букмекеров».

Малком выступает за питерский «Зенит» с 2019 года.