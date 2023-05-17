Гаджиев: «Махачкалинское «Динамо» не позволит себе выкупить Гаджимурадова»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что его клуб не сможет выкупить у екатеринбургского «Урала» Рамазана Гаджимурадова. Для махачкалинцев сумма выкупа полузащитника является «неподъёмной суммой».

«Пока нет понимания по его будущему. Выкупить его трансфер? Для нас это неподъемные деньги», - рассказал Гаджиев Metaratings.

Напомним, что Гаджимурадов принадлежит «Уралу», однако вторую половину сезона проводит в «Динамо». За дагестанский клуб в рамках Первой лиги он сыграл в девяти матчах, в которых не отмечался результативными действиями. Срок его аренды завершится в конце текущего сезона.