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Гаджиев: «Махачкалинское «Динамо» не позволит себе выкупить Гаджимурадова»

17 Мая 2023 • 21:16 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Волга Ульяновск
20.05 16:00

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что его клуб не сможет выкупить у екатеринбургского «Урала» Рамазана Гаджимурадова. Для махачкалинцев сумма выкупа полузащитника является «неподъёмной суммой».

«Пока нет понимания по его будущему. Выкупить его трансфер? Для нас это неподъемные деньги», - рассказал Гаджиев Metaratings.

Напомним, что Гаджимурадов принадлежит «Уралу», однако вторую половину сезона проводит в «Динамо». За дагестанский клуб в рамках Первой лиги он сыграл в девяти матчах, в которых не отмечался результативными действиями. Срок его аренды завершится в конце текущего сезона.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Динамо Махачкала Рамазан Гаджимурадов
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ДИНАМО МАХАЧКАЛА ВОЛГА УЛЬЯНОВСК
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