Кавазашвили счастлив быть легендой «Зенита»

Бывший голкипер «Спартака» и «Зенита» Анзор Кавазашвили высказался о своём выступлении за «сине-бело-голубых». Ветеран защищал цвета санкт-петербургского клуба в 1960 году.

«Я счастлив считаться легендой «Зенита». Для меня это был самый счастливый год. Передайте болельщикам «Зенита» мой огромный и трогательный привет», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

Ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России, завоевав этот трофей в пятый раз подряд. До окончания нынешнего сезона команде Сергея Семака осталось сыграть три матча: с «Оренбургом», «Сочи» (оба — в гостях) и «Факелом» (дома).