Садулаева успешно прооперировали в Риме

Молодого полузащитника грозненского «Ахмата» Лечи Садулаева прооперировали в одной из римских клиник. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, что футболист повредил переднюю крестообразную связку колена в матче против столичного ЦСКА (1:3), который проходил в рамках РПЛ в конце апреля.

Тренироваться, считают специалисты, молодой игрок начнёт ранней осенью.

«Желаем Лечи выздоровления и ждём в коллективе!», отметили в клубе.

В текущем сезоне у 23-летнего футболиста в 28 матчах набралось пять голов и шесть голевых передач.

«Ахмат» хочет продлить контракт с Садулаевым