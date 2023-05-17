Бобёр считает, что «Крылья Советов» смогут выиграть все оставшиеся матчи до конца сезона

Экс-игрок «Крыльев Советов» Антон Бобёр ответил на вопрос о том, сможет ли самарский клуб выйти из зоны стыковых матчей.

«Самарцы могут выиграть все три последних матча в чемпионате. Главное — психологическое состояние команды. В последней игре ребята сыграли в ничью с «Локомотивом», возможно, теперь в команде будет лучше настроение», — заявил Бобёр Metaratings.

После 27 туров «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 26 набранных очков.

До конца текущего сезона самарцам осталось сыграть с «Уралом», «Факелом» и «Спартаком».