Петржела назвал «Спартак» детьми, сравнивая с «могучим «Зенитом»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил питерскую команду со «Спартаком».

Как известно, «Зенит» недавно обеспечил себе пятый титул чемпиона России подряд. Питерцы стали недосягаемыми на вершине турнирной таблицы как раз после домашней победы над «Спартаком» со счётом 3:2.

«Зенит» - могучий клуб. «Спартак» по сравнению с ним - дети. Концовка нынешнего чемпионата это доказала», - сказал Петржела, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Петржела отметил, что Гильермо Абаскаль не провалился в своём первом сезоне в «Спартаке». Экс-рулевой «Зенита» считает, что в московском клубе плохо выстроена работа менеджеров.

«У «Спартака» слабые скауты, которые подводят главного тренера, привозя слабых игроков», - сказал Петржела.

«Спартак» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.