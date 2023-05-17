Радченко признался, что хотел бы увидеть матч «Зенит» - ЦСКА за Суперкубок России

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко ответил на вопрос, какой клуб он хотел бы видеть соперником «сине-бело-голубых» в матче за Суперкубок России.

«Лично мне будет интереснее, если соперником «Зенита» по игре за Суперкубок станет ЦСКА. На данный момент это первая и вторая строчки чемпионата. Очень хотелось бы посмотреть на их игру между собой. Исход, мне кажется, был бы непредсказуемым», — приводит слова Радченко «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России еще за четыре тура до окончания сезона и является первым участником матча за Суперкубок страны. Соперником санкт-петербургского клуба станет победитель Кубка России, в суперфинале которого ЦСКА встретится с «Краснодаром» или «Уралом».