Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: «Не понимаю, зачем иностранным футболистам российское гражданство»

17 Мая 2023 • 17:05 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
1 3.60 X 4.00 2 1.90
20.05 16:30

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о получении иностранными футболистами российского гражданства.

Напомним, что в феврале нынешнего года российское гражданство получили бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо. Несмотря на это, позже оба футболиста заявили, что не планируют выступать за сборную России.

«Не понимаю, зачем иностранным футболистам РПЛ российское гражданство. А что оно им даёт? В бескорыстность я не верю, поэтому не знаю, для чего оно им», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Отметим, что весной прошлого года российские команды были отстранены от всех международных турниров. Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч национальная команда нашей страны провела 26 марта против Ирака, победив со счётом 2:0.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская Клаудиньо Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Мая
17:24 · Россия. Премьер-лига
Обляков: ЦСКА настроен на победу в дерби со «Спартаком»
17:15 · Кубок России
Павлюченко считает, что суперфинал Кубка России должен проходить в «Лужниках» и без Fan ID
17:05 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Не понимаю, зачем иностранным футболистам российское гражданство»
16:55 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: Для Карасёва поведение Абаскаля не станет проблемой
16:42 · Россия. Премьер-лига
Камано готов получить паспорт России
16:41 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Динамо» нет смысла приглашать неизвестного иностранца, можно взять Калешина
16:29 · Россия. Премьер-лига
Врач ЦСКА рассказал о состоянии игроков перед дерби со «Спартаком»
16:16 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о будущем игрока «Локомотива» Педро Габриэла
16:05 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий выбрал лучшего тренера РПЛ
16:02 · Россия. Премьер-лига
Агент: «От «Локомотива» предложений по поводу Дивеева мне не поступало»
15:49 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Карасёв — один из лучших арбитров в России, зря говорят, что судейство может повлиять на исход дерби»
15:32 · Россия. Премьер-лига
Чухлов: «Промесу будет тяжело догнать Малкома в гонке бомбардиров» 2
15:12 · Россия. Премьер-лига
Мирзоян: «Сперцяну нужно себя зарекомендовать, чтобы приблизиться к уровню Мхитаряна»
14:54 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: «На данный момент я футболист «Сочи», посмотрим, что будет дальше»
14:50 · Россия. Премьер-лига
Камоцци рассказал, как «Спартаку» достичь уровня «Зенита»
Все новости
Рекомендуем