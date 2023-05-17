Смородская: «Не понимаю, зачем иностранным футболистам российское гражданство»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о получении иностранными футболистами российского гражданства.

Напомним, что в феврале нынешнего года российское гражданство получили бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо. Несмотря на это, позже оба футболиста заявили, что не планируют выступать за сборную России.

«Не понимаю, зачем иностранным футболистам РПЛ российское гражданство. А что оно им даёт? В бескорыстность я не верю, поэтому не знаю, для чего оно им», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Отметим, что весной прошлого года российские команды были отстранены от всех международных турниров. Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч национальная команда нашей страны провела 26 марта против Ирака, победив со счётом 2:0.