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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камано готов получить паспорт России

17 Мая 2023 • 16:42 Комментировать

Форвард «Локомотива» Франсуа Камано снова заявил о готовности получить российское гражданство.

«Я не против получения российского паспорта. Если получится остаться в России, попрошу руководство помочь мне с этим. Мне здесь нравится. Если я останусь, паспорт помог бы мне», - сказал Камано журналистам.

Франсуа Камано играет за «Локомотив» с лета 2020 года. Всего за московский клуб гвинеец провёл 89 матчей, в которых забил 18 голов и отдал шесть результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Локомотив» на текущий момент занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Франсуа Камано
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