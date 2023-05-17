Камано готов получить паспорт России

Форвард «Локомотива» Франсуа Камано снова заявил о готовности получить российское гражданство.

«Я не против получения российского паспорта. Если получится остаться в России, попрошу руководство помочь мне с этим. Мне здесь нравится. Если я останусь, паспорт помог бы мне», - сказал Камано журналистам.

Франсуа Камано играет за «Локомотив» с лета 2020 года. Всего за московский клуб гвинеец провёл 89 матчей, в которых забил 18 голов и отдал шесть результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Локомотив» на текущий момент занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.