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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий выбрал лучшего тренера РПЛ

17 Мая 2023 • 16:05 Комментировать
Оренбург
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Зенит
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20.05 16:30

Известный тренер Валерий Непомнящий рассказал, кого он считает лучшим тренером в РПЛ.

«Лучший тренер РПЛ? Если судить по результатам, то Семак. А если по другим критериям, то есть и другие кандидаты, но называть лучшего — это несправедливо. Хорошую работу проводят Карпин, Федотов, Личка, у Галактионова пошло дело. Это все субъективно», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

Ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России. У команды Сергея Семака 65 набранных очков за 27 туров. На второй строчке располагается ЦСКА, имея в своем активе 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Ростов», на счету «желто-синих» 50 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Зенит Ростов Валерий Карпин Сергей Семак Валерий Непомнящий Владимир Федотов Оренбург Михаил Галактионов Марцел Личка
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