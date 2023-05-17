Непомнящий выбрал лучшего тренера РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий рассказал, кого он считает лучшим тренером в РПЛ.

«Лучший тренер РПЛ? Если судить по результатам, то Семак. А если по другим критериям, то есть и другие кандидаты, но называть лучшего — это несправедливо. Хорошую работу проводят Карпин, Федотов, Личка, у Галактионова пошло дело. Это все субъективно», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

Ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России. У команды Сергея Семака 65 набранных очков за 27 туров. На второй строчке располагается ЦСКА, имея в своем активе 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Ростов», на счету «желто-синих» 50 баллов.