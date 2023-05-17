Чухлов: «Промесу будет тяжело догнать Малкома в гонке бомбардиров»

Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов высказался о досрочном отъезде на родину бразильского нападающего петербургской команды Малкома. Напомним, «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России, обыграв «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура.

По мнению Чухлова, поступок Малкома можно понять, так как недавно у футболиста родился первый ребёнок. Также эксперт отметил, что нападающий «Спартака» Квинси Промес вряд ли сможет догнать бразильца в рейтинге лучших бомбардиров лиги. Напомним, что за три тура до конца турнира Малком опережает нидерландца на пять голов.

«Если посмотреть, как сейчас играет «Спартак», — тяжеловато Промесу будет догнать бразильца. Но, честно говоря, меня не интересует, что происходит в «Спартаке», — приводит слова Чухлова «Матч ТВ».

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт 20 мая против «Оренбурга». Начало — в 16:30 по московскому времени.