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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чухлов: «Промесу будет тяжело догнать Малкома в гонке бомбардиров»

17 Мая 2023 • 15:32 Комментировать (2)
Оренбург
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Зенит
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20.05 16:30

Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов высказался о досрочном отъезде на родину бразильского нападающего петербургской команды Малкома. Напомним, «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России, обыграв «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура.

По мнению Чухлова, поступок Малкома можно понять, так как недавно у футболиста родился первый ребёнок. Также эксперт отметил, что нападающий «Спартака» Квинси Промес вряд ли сможет догнать бразильца в рейтинге лучших бомбардиров лиги. Напомним, что за три тура до конца турнира Малком опережает нидерландца на пять голов.

«Если посмотреть, как сейчас играет «Спартак», — тяжеловато Промесу будет догнать бразильца. Но, честно говоря, меня не интересует, что происходит в «Спартаке», — приводит слова Чухлова «Матч ТВ».

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт 20 мая против «Оренбурга». Начало — в 16:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Борис Чухлов Малком Филипе Квинси Промес
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Комментарии (2)
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kostet
17 Мая 2023 в 16:01
А зачем Малком должен соревноваться с преступником? Вывезите это животное втихаря в Голандию и отдайте копам,и все.
Volond
17 Мая 2023 в 15:45
Невозможно
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