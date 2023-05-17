Камоцци рассказал, как «Спартаку» достичь уровня «Зенита»

Футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна, рассказал, как «Спартаку» достичь уровня «Зенита».

Напомним, что «Зенит» недавно оформил пятый чемпионский титул подряд. «Спартак» же в последний раз становился чемпионом в сезоне 2016/2017. Тот титул был для «красно-белых» первым за 16 лет.

«Надеюсь, что «Спартак» и Абаскаль извлекли уроки из этого опыта и в следующем сезоне будут сильнее. Но, чтобы достичь уровня «Зенита», им ещё нужно много работать, как в спортивной части, так и внутри клуба», - сказал Камоцци, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

За три тура до финиша чемпионата России «Спартак» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице.