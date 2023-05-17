Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци рассказал, как «Спартаку» достичь уровня «Зенита»

17 Мая 2023 • 14:50 Комментировать

Футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна, рассказал, как «Спартаку» достичь уровня «Зенита».

Напомним, что «Зенит» недавно оформил пятый чемпионский титул подряд. «Спартак» же в последний раз становился чемпионом в сезоне 2016/2017. Тот титул был для «красно-белых» первым за 16 лет.

«Надеюсь, что «Спартак» и Абаскаль извлекли уроки из этого опыта и в следующем сезоне будут сильнее. Но, чтобы достичь уровня «Зенита», им ещё нужно много работать, как в спортивной части, так и внутри клуба», - сказал Камоцци, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

За три тура до финиша чемпионата России «Спартак» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Франко Камоцци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Мая
15:32 · Россия. Премьер-лига
Чухлов: «Промесу будет тяжело догнать Малкома в гонке бомбардиров»
15:12 · Россия. Премьер-лига
Мирзоян: «Сперцяну нужно себя зарекомендовать, чтобы приблизиться к уровню Мхитаряна»
14:54 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: «На данный момент я футболист «Сочи», посмотрим, что будет дальше»
14:50 · Россия. Премьер-лига
Камоцци рассказал, как «Спартаку» достичь уровня «Зенита»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили считает, что в будущем Дзюба может стать министром спорта 2
14:25 · Россия. Премьер-лига
Галактионов рассказал о состоянии Дзюбы
14:20 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Факела» Свинов рассказал о своём отношении к критике
14:04 · Кубок России
Калешин: «На бумаге «Краснодар» выглядит предпочтительнее «Урала»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Галактионов рассказал, какие футболисты нужны «Локомотиву»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Консультации по Дзюбе были со многими людьми»
13:18 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв высказался о возможном уходе Николсона из «Спартака»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Камано: «Дзюба - легенда российского футбола»
12:27 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Динамо» нужны немцы или итальянцы»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Надо было дать Йокановичу доработать в «Динамо» до конца сезона»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Свинов: «Хочется продлить футбольное сумасшествие в Воронеже»
Все новости
Рекомендуем