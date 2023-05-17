«Локомотиву» интересен основной игрок ЦСКА

«Локомотив» строит планы на трансферное лето. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», московский клуб рассчитывает подписать сильного центрального защитника с российским паспортом. По данным источника, «железнодорожникам» интересен Игорь Дивеев из ЦСКА. При этом в клубе осознают, что шансы на осуществление трансфера 23-летнего игрока основы «армейцев» низкие. «Локомотиву» было бы сложно договориться с ЦСКА, плюс Дивеев имеет высокие запросы по зарплате.

Если подписать качественного россиянина в центр обороны не удастся, «Локо» переключится на иностранцев. В случае чего «железнодорожники» могут обратиться и к кандидатуре Александра Солдатенкова из «Крыльев Советов».