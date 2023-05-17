Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотиву» интересен основной игрок ЦСКА

17 Мая 2023 • 14:41 Комментировать

«Локомотив» строит планы на трансферное лето. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», московский клуб рассчитывает подписать сильного центрального защитника с российским паспортом. По данным источника, «железнодорожникам» интересен Игорь Дивеев из ЦСКА. При этом в клубе осознают, что шансы на осуществление трансфера 23-летнего игрока основы «армейцев» низкие. «Локомотиву» было бы сложно договориться с ЦСКА, плюс Дивеев имеет высокие запросы по зарплате.

Если подписать качественного россиянина в центр обороны не удастся, «Локо» переключится на иностранцев. В случае чего «железнодорожники» могут обратиться и к кандидатуре Александра Солдатенкова из «Крыльев Советов».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Крылья Советов Александр Солдатенков Игорь Дивеев трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Мая
15:32 · Россия. Премьер-лига
Чухлов: «Промесу будет тяжело догнать Малкома в гонке бомбардиров»
15:12 · Россия. Премьер-лига
Мирзоян: «Сперцяну нужно себя зарекомендовать, чтобы приблизиться к уровню Мхитаряна»
14:54 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: «На данный момент я футболист «Сочи», посмотрим, что будет дальше»
14:50 · Россия. Премьер-лига
Камоцци рассказал, как «Спартаку» достичь уровня «Зенита»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили считает, что в будущем Дзюба может стать министром спорта 2
14:25 · Россия. Премьер-лига
Галактионов рассказал о состоянии Дзюбы
14:20 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Факела» Свинов рассказал о своём отношении к критике
14:04 · Кубок России
Калешин: «На бумаге «Краснодар» выглядит предпочтительнее «Урала»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Галактионов рассказал, какие футболисты нужны «Локомотиву»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Консультации по Дзюбе были со многими людьми»
13:18 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв высказался о возможном уходе Николсона из «Спартака»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Камано: «Дзюба - легенда российского футбола»
12:27 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Динамо» нужны немцы или итальянцы»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Надо было дать Йокановичу доработать в «Динамо» до конца сезона»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Свинов: «Хочется продлить футбольное сумасшествие в Воронеже»
Все новости
Рекомендуем