Камано: «Дзюба - легенда российского футбола»

Форвард московского «Локомотива» Франсуа Камано поделился мнением об одноклубнике Артёме Дзюбе.

«Мне было понятно, что Дзюба - легенда российского футбола, ещё до того, когда он пришел в «Локо». Он всегда знает, как забить, как сохранить мяч. Неудивительно, что он хорош», - передает слова Франсуа издание «Чемпионат».

Дзюба пополнил ряды «железнодорожников» в феврале этого года. С ним был подписан краткосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Артём провел девять матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре ассиста.