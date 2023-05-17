Божович: «Динамо» нужны немцы или итальянцы»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о возможном назначении экс-рулевого московского «Локомотива» Марко Николича на пост наставника «Динамо».

«Что касается назначения Николича, это вопрос к руководству. Думаю, клубу нужны немцы или итальянцы», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что недавно с поста главного тренера «бело-голубых» был уволен Славиша Йоканович.

После 27 туров Российской премьер-лиги «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем поединке московский коллектив на выезде встретится с другим московским клубом – «Торпедо».