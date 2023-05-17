Свинов: «Хочется продлить футбольное сумасшествие в Воронеже»

Голкипер воронежского «Факела» Илья Свинов в беседе с клубной пресс-службой высказался о борьбе за выживание в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Давление - неотъемлемая часть футбола. В Воронеже пришел новый уровень ответственности - желание порадовать болельщиков. Хочется продлить это футбольное сумасшествие в Воронеже», - высказался вратарь.

После 27 туров Российской премьер-лиги «Факел» набрал 27 баллов и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. Следующий матч воронежская команда проведет против московского «Локомотива» на «РЖД Арене» в Москве в субботу, 20 мая.