Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил причины неудачных весенних результатов московского «Спартака».

- Сейчас видно, что что-то не то у «Спартака». Мне кажется, Абаскаль свалился на иностранцев. Он немножко возомнил о том, что у него в чемпионате России всё легко получается, и в команде пошёл раскол. Легионеры не соответствуют нужному уровню, и там нет коллектива. Абаскаль просто не на тех сделал ставку. Если ты работаешь в России, то, как бы то ни было, нравится тебе или не нравится, 80 или 70 процентов игроков должны быть россиянами, тогда будет и уважение. А Абаскаль вон с Промесом носится.

Вначале, когда Абаскаль пришёл, он стал реализовывать свою стратегию, всех объединяя и ко всем выдвигая одинаковые требования. Пока это сохранялось, игра у «Спартака» была хорошая. Но как только футболисты снизили требования к себе, работоспособность, бойцовские качества и самоотверженность, выяснилось, что они такие же, как в других командах. Достаточно мастерства нет ни у кого. Даже Аршавина нет второго, который мог бы обыграть и забить.

Наверно, раскол в «Спартаке» произошёл, когда Абаскаль стал разделять игроков: вы хорошие, а вы плохие, вы такие, вы сякие. И всё – здесь начался развал. Может, это не вина Абаскаля. Может, это другие сделали. Чтобы это знать, надо находиться внутри команды. Но то, что там дела не в порядке с коллективом, это явно видно.