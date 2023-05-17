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Канищев: «Московским клубам до «Зенита» - как до луны»

17 Мая 2023 • 11:57 Комментировать (2)

Экс-игрок петербургского «Зенита» Александр Канищев считает, что московские клубы в данный момент сильно уступают команде Сергея Семака.

«Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив»? Им так далеко до «Зенита» - как до луны. Там играют футболисты, которые не могут создать ни малейшей конкуренции бразильцам, которые собраны в «Зените», - передает слова Канищева издание «РБ Спорт».

«Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионский титул в Премьер-лиге. Это пятое подряд чемпионство петербургского коллектива.

На втором месте идет ЦСКА, третье занимает «Ростов», а топ-4 замыкает «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Канищев
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Комментарии (2)
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superzina
17 Мая 2023 в 12:49
Саша , не буди лихо ...
1. Валовая прибыль Лукойла за 2022 г . ₽909 млрд
Валовая прибыль Газпрома - 3,2 трлн руб.
У Лукойла размер "кошелька" позволяет легко увеличить бюджет Спартака в 2-3 раза . На это потребуется всего-то 0.8 - 1.6 % прибыли .
0.8 % прибыли Лукойла и бюджет Спартака будет равен бюджету Зенита .
1.6% прибыли Лукойла и бюджет Спартака будет равен 1.5 бюджета Зенита .
Почему Лукойл этого не делает ? А ?
2. Валовая прибыль РЖД достигла 307 млрд руб. И РЖД при желании может добавить 3% прибыли в бюджет Локо.
3. Доходы ВЭБ только от инвестирования 387 млрд . 3 % и бюджет равен бюджету Зенита .
ингерман
17 Мая 2023 в 12:12
ай поточняк.. )))
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