Экс-игрок петербургского «Зенита» Александр Канищев считает, что московские клубы в данный момент сильно уступают команде Сергея Семака.
«Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив»? Им так далеко до «Зенита» - как до луны. Там играют футболисты, которые не могут создать ни малейшей конкуренции бразильцам, которые собраны в «Зените», - передает слова Канищева издание «РБ Спорт».
«Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионский титул в Премьер-лиге. Это пятое подряд чемпионство петербургского коллектива.
На втором месте идет ЦСКА, третье занимает «Ростов», а топ-4 замыкает «Спартак».
1. Валовая прибыль Лукойла за 2022 г . ₽909 млрд
Валовая прибыль Газпрома - 3,2 трлн руб.
У Лукойла размер "кошелька" позволяет легко увеличить бюджет Спартака в 2-3 раза . На это потребуется всего-то 0.8 - 1.6 % прибыли .
0.8 % прибыли Лукойла и бюджет Спартака будет равен бюджету Зенита .
1.6% прибыли Лукойла и бюджет Спартака будет равен 1.5 бюджета Зенита .
Почему Лукойл этого не делает ? А ?
2. Валовая прибыль РЖД достигла 307 млрд руб. И РЖД при желании может добавить 3% прибыли в бюджет Локо.
3. Доходы ВЭБ только от инвестирования 387 млрд . 3 % и бюджет равен бюджету Зенита .
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