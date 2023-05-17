Канищев: «Московским клубам до «Зенита» - как до луны»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Александр Канищев считает, что московские клубы в данный момент сильно уступают команде Сергея Семака.

«Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив»? Им так далеко до «Зенита» - как до луны. Там играют футболисты, которые не могут создать ни малейшей конкуренции бразильцам, которые собраны в «Зените», - передает слова Канищева издание «РБ Спорт».

«Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионский титул в Премьер-лиге. Это пятое подряд чемпионство петербургского коллектива.

На втором месте идет ЦСКА, третье занимает «Ростов», а топ-4 замыкает «Спартак».