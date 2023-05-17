Пиняев вернулся в общую группу «Локомотива»

18-летний полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев вернулся к тренировкам в общей группе «железнодорожников». Хавбек не участвовал в нескольких последних матчах своей команды из-за травмы, которую получил по ходу встречи с ЦСКА в рамках 24-го тура Премьер-лиги.

Напомним, что Сергей перебрался в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов» в январе 2023 года. Полузащитник принял участие в девяти матчах за «железнодорожников» и отметился одним забитым мячом.

Следующий поединок московская команда сыграет против воронежского «Факела» в субботу, 20 мая.