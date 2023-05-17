Новая информация по состоянию Дзюбы

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба проводит тренировки по индивидуальной программе. 34-летний нападающий пропустил последний матч с самарскими «Крыльями Советов» из-за повреждения.

Напомним, что Дзюба перешел в стан «железнодорожников» в феврале нынешнего года в статусе свободного агента. Нападающий принял участие в 11 поединках за «Локомотив», в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ближайший поединок «железнодорожники» проведут против воронежского «Факела» в субботу, 20 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.