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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новая информация по состоянию Дзюбы

17 Мая 2023 • 11:42 Комментировать

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба проводит тренировки по индивидуальной программе. 34-летний нападающий пропустил последний матч с самарскими «Крыльями Советов» из-за повреждения.

Напомним, что Дзюба перешел в стан «железнодорожников» в феврале нынешнего года в статусе свободного агента. Нападающий принял участие в 11 поединках за «Локомотив», в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ближайший поединок «железнодорожники» проведут против воронежского «Факела» в субботу, 20 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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