Как сложилась карьера россиян, выигравших юношеский Евро десять лет назад

17 мая 2013 года сборная России до 17 лет в серии пенальти обыграла Италию и стала чемпионом Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как сложилась судьба тех футболистов.

Когда сборная России до 17 лет выиграла чемпионат Европы в 2013 году, многие надеялись на тех игроков. Хотелось, чтобы тот состав не повторил судьбу дружины Игоря Колыванова, которая также побеждала на континентальном первенстве, но из того состава толком никто ничего не добился. Команда же Дмитрия Хомухи через два года уже на уровне до 19 лет дошла до финала Евро. Как сложилась карьера игроков, которым прочили большое будущее?

Вратари:

Антон Митрюшкин

Лучший игрок юношеского Евро менее чем через год дебютировал за основной состав «Спартака», правда, уже на 33-й секунде пропустил от «Терека». Затем последовал проигрыш «Тосно» в Кубке России, неудачная игра с «Анжи», и Митрюшкин сел в запас. В мае 2015-го вратарь сыграл ещё в одном матче и вновь проиграл – на этот раз «Уфе». Когда контракт Митрюшкина завершался, он предпочёл не продлевать его, а уехать в швейцарский «Сьон». В целом карьера складывалась неплохо. Митрюшкин помог команде выйти в финал кубка страны, где «Сьон» уступил. Сам же вратарь даже получил капитанскую повязку. Всё шло хорошо, пока в ноябре Митрюшкин не получил тяжёлую травму, которая выбила его на полтора года. После возвращения он играл не так надёжно, и «Сьон», у которого были финансовые проблемы, отпустил россиянина. Митрюшкин был на просмотре в «Монако», но в итоге оказался в «Фортуне» из Дюссельдорфа, за которую не провёл ни одного матча. Затем случился переход в дрезденское «Динамо» из второй бундеслиги, где тоже пробиться в основу не удалось. Минувшим летом Митрюшкин вернулся в Россию, подписав контракт с «Химками», где стал дублёром Лантратова. После ухода последнего уже в 2023-м Митрюшкин стал играть в основном составе.

Алексей Кузнецов

Дублёром Митрюшкина был воспитанник «Чертаново» Алексей Кузнецов. Он поиграл за родной клуб в ПФЛ, но позже перешёл в нижегородскую «Волгу», за которую за год не провёл ни одного матча. Затем последовал сезон с таким же результатом в молдавском «Зимбру». С 2017-го по 2021-й Кузнецов провёл больше ста матчей за брянское «Динамо», пока в 2021-м не оказался в Премьер-лиге. Правда, за «Уфу» он так и не дебютировал. C 2022-го Кузнецов защищает цвета «Велеса».

Защитники:

Владислав Паршиков

Ещё один воспитанник «Чертаново» начинал в родном клубе. В 2015-м Паршиков отправился в родной Воронеж сначала в «Выбор-Курбатово», но этот клуб буквально через месяц снялся с ПФЛ. В итоге защитник оказался в «Факеле», но там не играл. Паршиков вернулся в «Чертаново», где провёл ещё пять лет. В январе 2020-го Паршиков вернулся в «Факел», но вновь не заиграл. Спустя полгода защитник покинул команду и завершил карьеру. Во многом причиной несложившейся карьеры стала травма.

Александр Лихачёв

Карьеру в большом футболе защитник начинал в «Спартаке». Правда, за основной состав Лихачёв так и не дебютировал, выступая лишь за «двойку» с 2016-го по 2019-й год. Затем последовал переход в «Тюмень». После вылета команды из ФНЛ Лихачёв перебрался в «Факел» на полгода, где не заиграл. После ухода из воронежского клуба игрок какое-то время был без команды, но возобновил карьеру в пермской «Звезде» в июле 2020-го. Спустя два года Лихачёв перебрался в «Спартак» из Костромы, где сейчас и выступает.

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Джамалдин Ходжаниязов

Спустя пару месяцев после победы на Евро защитник дебютировал в основном составе «Зенита», и Лучано Спаллетти высоко оценил перспективы игрока. Вскоре Ходжаниязов дебютировал в отборочном матче Лиги чемпионов против «Норшеллана». За игровой практикой защитник отправился в пермский «Амкар», где не смог пробиться в составе. Поиграв за вторую команду «Зенита», в 2015-м Ходжаниязов уехал в датский «Орхус». Там он играл стабильно, но добиться перехода в более статусный клуб не получилось. Ходжаниязов эпизодически появлялся на поле в следующие годы в составе питерского «Динамо», «Балтики», «Урала» и белорусского БАТЭ. В 2019-м защитник отправился в азербайджанский «Сумгайыт», где сумел перезапустить карьеру. Летом прошлого года Ходжаниязов вернулся на родину и вместе с «Акроном» сумел в этом сезоне прогреметь в Кубке России.

Анатолие Николаеш

Воспитанник ЦСКА за основной состав команды так и не дебютировал. В большой футбол Николаеш пытался пробиться через португальскую «Лейрию», где было много россиян. В 2017-м он оказался в «Гимарайнше», но поиграл лишь за вторую команду. Сезон-2018/19 Николаеш вновь провёл в «Лейрии», следующий отыграл в «Коломне», а затем завершил карьеру.

Полузащитники:

Денис Якуба

Ещё один воспитанник «Чертаново» на Евро уже приехал в статусе игрока «Кубани». За краснодарский клуб Якуба дебютировал в ФНЛ, а позже пробился с ней в элиту. В 2018-м он на сезон перебрался в «Ротор», а в 2019-м оказался в «Крыльях Советов». В составе самарского клуба Якуба выступает в Премьер-лиге, правда, скорее всё же является игроком запаса.

Сергей Макаров

В составе родного «Локомотива» полузащитник шанса в основном составе не получил даже после удачной аренды в «Минске». Покинув «железнодорожников», Макаров неудачно съездил в кипрский «Анортосис», а в 2018-м оказался в «СКА-Хабаровск», который боролся за выживание в Премьер-лиге. Хавбек дебютировал в элите, но помочь команде не смог. В 2020-м Макаров перебрался в волгоградский «Ротор» и помог ему выйти в Премьер-лигу. Хавбек не раз надевал капитанскую повязку в этом клубе, но после вылета команды из элиты перебрался в «Акрон», где сейчас является игроком основного состава.

Данила Буранов

Спартаковец подавал надежды, его высоко ценили, но карьера у него не складывается. В родной команде он даже не смог закрепиться в «двойке», после чего начал скитаться по разным клубам. Буранов защищал цвета армавирского «Торпедо», белорусской «Белшины», в 2017-м провёл даже две игры в Премьер-лиге за тульский «Арсенал», но чаще выступал за вторую команду «оружейников» . Позже были «Строгино», «Зенит-2», «Мордовия», «Томь», «Пересвет», а текущий сезон он проводит в «Спартаке», правда, из Костромы.

Александр Головин

Рассказывать историю карьеры главной звезды, получившейся из той команды, даже необязательно, ведь все и так всё знают. В отличие от многих партнёров по юношеской сборной, Головин дебютировал в большом футболе лишь через полтора года после Евро. Хавбек постепенно шёл к основе, уже к осени 2016-го был неотъемлемой частью состава ЦСКА, ставшего чемпионом России, и поехал на Евро. В том же году Головин даже был в числе претендентов на премию Golden Boy. К 2018-му полузащитник перерос уровень РПЛ, а ЦСКА, испытывавший финансовые сложности, согласился его продать. На Головина было много претендентов, но он выбрал «Монако», за который выступает до сих пор. Почти в каждое трансферное окно появляются слухи о его возможном переходе в более солидную команду. Сегодня Головин – сильнейший футболист России.

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Егор Рудковский

Очередной «чертановец» в списке начинал играть за родную команду в ПФЛ. В 2016-м Рудковский перебрался в «Спартак», но дальше «двойки» пробиться не смог. В 2019-м полузащитник вернулся в стан родной команды. Откровенно говоря, больше о карьере полузащитника сказать нечего.

Александр Зуев

Ещё один воспитанник «Чертаново» к старту Евро уже был игроком «Спартака». В октябре 2014-го состоялся дебют в основном составе, но затем Зуев долго играл за вторую команду. Периодически его привлекали в основу, но лишь с 2016-го он стал регулярно выходить на замену. Зуев порой показывал яркие действия и даже приложил руку к чемпионству, но всё же заиграть стабильно не смог. Затем последовали аренды в «Крылья Советов» и «Ростов», а потом и полноценный переход в стан дончан. Интересно, что первый гол во взрослом футболе Зуев забил именно «Спартаку». Однако закрепиться в «Ростове» хавбек не смог, перебрался в «Рубин», затем в «Химки», а с этой зимы защищает цвета «Крыльев Советов». В последнее время довольно часто появляются разговоры, что Зуев сменит футбольное гражданство и будет выступать за сборную Казахстана, ведь родился он именно в этой стране.

Дмитрий Баринов

Ещё один игрок из той сборной, который стал звездой, по крайней мере по меркам России. Баринов всю свою карьеру выступает в «Локомотиве», с которым выиграл чемпионат и трижды завоёвывал кубок страны. Именно хавбек является капитаном «железнодорожников». В составе сборной России Баринов был участником Евро-2020, а в сентябре 2021-го даже выходил с капитанской повязкой на отборочный матч к чемпионату мира против команды Кипра. По данным прессы, хавбеком интересовались европейские клубы, но из-за текущей обстановки в мире эти надежды игрока остаются несбыточными. Ожидается, что в ближайшее время Баринов продлит контракт с «Локомотив» и может провести всю карьеру в составе одного клуба, став одной из его легенд.

Александр Довбня

Воспитанник «Локомотива» также пытался построить свою карьеру за границей. В 2016-м Довбня уехал на Кипр, где защищал цвета «Этникоса» и «Пафоса». В 2019-м он вернулся на родину и в составе тульского «Арсенала» выступал в Премьер-лиге. Затем была аренда в «Ротор» и попытка заиграть в Казахстане за «Кызыл-Жар». В 2022-м Довбня оказался в медиафутболе, где защищал цвета «Амкала».

Рифат Жемалетдинов

Ещё один воспитанник «Локомотива» дебютировал в родной команде, но не сразу закрепился. В 2016-м Жемалетдинов довольно скандально перешёл в «Рубин», где стал игроком основного состава. В Казани пытались построить перспективный проект, но вскоре эта идея провалилась. В 2018-м после чемпионства «Локомотив» искал усиление и вернул своего воспитанника. Сейчас Жемалетдинов является игроком основы «железнодорожников». В 2021-м хавбек дебютировал в составе сборной России и позже попал в заявку команды на Евро-2020.

Нападающие:

Александр Макаров

У воспитанника ЦСКА карьера не сложилась. «Армейцы» отдавали молодого нападающего в аренду в «Балтику» и «Тосно», а в 2017 году попробовали подключить его к основе. Макаров пару раз вышел на замену, но закрепиться не смог. Затем последовали аренды в «Тосно», с которым удалось выиграть Кубок России, и курский «Авангард». В 2019-м он перешёл в стан последних на постоянной основе, но в 2020-м в 24 года завершил карьеру и стал тренером в академии «Чертаново».

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Алексей Гасилин

Воспитанник «Зенита» выглядел большим талантом. Буквально через пару дней после победы на Евро он дебютировал в основе питерцев, заменив Александра Кержакова. Затем «Зенит» отдал Гасилина в аренду во вторую команду «Шальке», где он выступал неплохо. Вернувшись в родную команду, форвард сыграл в Кубке, но особо шансов не получал. Затем была попытка запустить карьеру в «Амкаре», но отметиться точными ударами в Премьер-лиге ему не удалось. Позже была португальская «Академика де Визеу», «Томь», аренда в «Зенит-2», «Волгарь», питерская «Звезда», кипрский «Эрмис» и «Ленинградец». С февраля 2022-го Гасилин выступает в Медиалиге, и в составе «Амкала» принял участие в текущем розыгрыше Кубка России.

Рамиль Шейдаев

Ещё один перспективный форвард из академии «Зенита» дебютировал за основу в 2014-м. Пробиться в стартовый состав Шейдаев не смог, чаще выступая за вторую команду. В 2015-м он не слишком удачно съездил в аренду в «Рубин». В следующем году Шейдаев принял решение выступать за сборную Азербайджана и перебрался в турецкий «Трабзонспор», но закрепиться там не смог. Сначала была аренда в словацкую «Жилину», а в 2018-м он перебрался в азербайджанский «Карабах». В 2018-м Шейдаев вернулся в Россию, поиграл за «Крылья Советов» и московское «Динамо», но ничем не отметился. В 2020-м форвард вновь выступает в Азербайджане – сначала был «Сабах», а теперь «Карабах».

Главный тренер:

Дмитрий Хомуха

После успеха на Евро до 17 наставник остался в команде. Спустя два года подопечные Хомухи добрались до финала Евро до 19 лет, после чего наставник принял молодёжную сборную. Однако после трёх поражений в стартовых четырёх матчах тренер был уволен. В 2016-м Хомуха четыре месяца возглавлял «Ригу». В 2017-м тренер вновь принял сборную до 17 лет, а через два года с этим же поколением работал в команде до 19, но таких же успехов добиться не смог. С лета 2022-го Хомуха возглавляет «Калугу».

Роман Андреев