Вон из Питера: Где Малком может продолжить карьеру

В последнее время много разговоров о том, что Малком может покинуть «Зенит», но при этом не называются какие-то конкретные варианты, где бразильца следует ждать. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, где может оказаться вингер.

В том, что Малком высоко котируется в Европе, сомнений нет. Дело вовсе не в успешном сезоне в составе «Зенита». Бразилец успел блеснуть в «Бордо», а потом оказался в «Барселоне». По этой причине в Европе Малкома прекрасно знают и помнят. При этом парадокс заключается в том, что бразильца скорее будут оценивать именно по тем воспоминаниям, чем по итогам текущего сезона. Довольно сложно оценить текущий уровень отечественной Премьер-лиги, так что сумасшедшие цифры вряд ли кого-то вдохновят.

То, что Малкома помнят, нагляднее всего доказывает зимняя история с несостоявшимся переходом в «ПСЖ». Французский клуб реально хотел заполучить бразильца, просто не был готов платить, а надеялся, что вингер приостановит контракт согласно правилам ФИФА. Сам Малком, как сообщалось, готов был совершить только полноценный трансфер, а не временно перебраться куда-то.

Может ли «ПСЖ» летом вновь обратиться к кандидатуре Малкома? Такой вариант не выглядит невероятным, учитывая, что парижан покинет Лионель Месси, к тому же клуб готов продать Неймара. С другой стороны, кажется, что парижане предпочтут подписать футболиста, в чьих способностях будут больше уверены. Всё же вернемся к тезису, что сейчас в Европе не очень понимают уровень футболистов нашей Премьер-лиги. Да и зимой Малком скорее мог прийти в статусе игрока подмены, сейчас же «ПСЖ» понадобится исполнитель прежде всего в основном составе.

Где-то просачивалась информация об интересе к Малкому со стороны «Арсенала». В этом резон есть. «Канонирам» как раз надо будет увеличивать обойму перед стартом нового сезона. Если уж лондонцам в этом розыгрыше не хватало скамейки, то в следующем с Лигой чемпионов текущий состав точно не справится. Однако в случае с «Арсеналом», как и с любым другим английским клубом, встанет вопрос оплаты. Вспомним прошлогоднюю эпопею с Арсеном Захаряном, который не перешёл в «Челси» во многом по той причине, что из Великобритании нельзя перевести оплату в Россию.

Скорее Малкома можно ждать в Италии. Более того, кажется, что он вполне может оказаться в «Наполи» с учётом стиля его игры. Неаполитанцам понадобится усиление накануне Лиги чемпионов, к тому же команда может неплохо заработать летом. Хотя даже без продаж лидеров у чемпионов Италии должны найтись средства на подписание Малкома. Более того, как раз в этом клубе после успеха Хвичи Кварацхелии к исполнителям из Российской премьер-лиги должны отнестись с доверием.

Можно представить Малкома и в Испании. Даже «Атлетико» может попробовать его заполучить в рамках очередной концепции Симеоне, направленной на атаку. К тому же к Ла Лиге бразильцу не придётся сильно адаптироваться.

И всё же перейти в топ-клуб Малкому, пожалуй, будет трудновато. Скорее стоит смотреть на менее яркую, но выступающую в Лиге чемпионов команду, у которой есть деньги. В этом случае на ум приходит французский «Марсель», который готов тратиться и пытается построить сильную команду. Правда, насколько сам бразилец будет рад такому варианту, сказать трудно. Не стоит забывать про «Галатасарай», который возвращается в главный еврокубок и сорит деньгами налево и направо. Благо с турецким клубом вообще не будет никаких проблем с оплатой и с общественным мнением.

В общем варианты у Малкома есть, по крайней мере так кажется. Главный вопрос в любом случае не то, куда хочет он сам, а куда его позовут. Кажется, тут вопросов пока больше.

Роман Андреев