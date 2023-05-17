В «Сочи» высказались о работе российских судей

Футбольный функционер Дмитрий Рубашко, занимающий пост гендиректора «Сочи», дал комментарий на тему судейства в Российской премьер-лиге.

«Важно, чтобы в РПЛ судили, совершая как можно меньше ошибок, это главное. При этом мы должны понимать, как трактуются определенные моменты, чтобы они не интерпретировались по-разному. Клубы должны преследовать эту задачу», - передает слова руководителя издание «Чемпионат».

После 27 туров Российской премьер-лиги «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 37 баллов. В следующем матче южане на выезде встретятся с «Пари НН».