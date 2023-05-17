Гбамбле — о российском гражданстве: «Мы думаем об этом»

Нападающий «Ахмата» Нене Гбамбле высказался о возможном получении российского гражданства.

«Да, мы думаем об этом. Но сначала нужно добиться хороших результатов. Это самое важное», — цитирует Гбамбле «Спорт-Экспресс».

Гбамбле перешёл в «Ахмат» минувшей зимой. За команду из Грозного 21-летний ивуариец успел провести четыре матча и забить один гол. Напомним, что ранее российское гражданство получили бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

После 27 туров РПЛ «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Свой следующий матч грозненцы проведут 20 мая против «Химок». Начало — в 19:00 по московскому времени.