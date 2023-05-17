Известен судья дерби «Спартак» - ЦСКА

Стало известно, кто обслужит центральный матч 28-го тура Российской премьер-лиги между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

Как информирует «Спорт-Экспресс», столичное дерби обслужит бригада Сергея Карасёва. Стоит напомнить, что этот рефери работал на встрече ЦСКА и «Спартака» в первом круге. Тогда «красно-белые» подали несколько жалоб на работу арбитра.

Матч «Спартак» - ЦСКА состоится в воскресенье, 21 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В преддверии дерби хозяева занимают четвертое место в турнирной таблице, а гости располагаются на втором.