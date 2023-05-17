Соболев рассказал, почему у «Спартака» произошёл спад

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о спаде в игре «красно-белых» после зимнего перерыва.

«Не могу сказать, что «Спартак» как‑то изменился в стиле игры, играем мы хорошо, но чуть‑чуть, может, какое‑то невезение. Верю ли я в фарт? Он 100 процентов присутствует», - передает слова форварда издание «Матч ТВ».

После 27 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 50 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем поединке «народная команда» встретится с ЦСКА. Матч состоится в воскресенье, 21 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена».