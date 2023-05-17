Чалов высказался о бомбардирской гонке в РПЛ

Центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался касательно борьбы за звание лучшего бомбардира в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Можно ли опередить Малкома? Честно, не задумывался об этом. Не хочу с кем-то соревноваться в этом плане. Я буду стараться забить еще больше, но об этой гонке не думаю», - передает слова нападающего издание «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент на счету Чалова 17 забитых мячей, он занимает третье место в рейтинге лучших голеадоров Премьер-лиги. На второй строчке располагается Квинси Промес («Спартак») с 18 голами, а лидирует нападающий петербургского «Зенита» Малком – 23 гола.