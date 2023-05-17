Мендес назвал лучшего российского тренера

Полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес рассказал, кого считает лучшим российским тренером.

«Федотов - лучший российский тренер? Да. Считаю, что у команды сейчас все хорошо, все получается. Мы довольны текущей ситуацией, будем работать, чтобы улучшить результаты в будущем», - передает слова хавбека издание «Спорт-Экспресс».

Федотов занял пост главного тренера «армейцев» в июне 2022 года. Срок контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

После 27 проведенных туров «армейцы» набрали 54 балла и занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.