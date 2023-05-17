Игрок ЦСКА Мендес ответил, хочет ли российский паспорт

Полузащитник из Чили Виктор Мендес, который выступает за московский ЦСКА, ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта.

«Есть ли желание получит паспорт РФ? Пока не знаю, ведь это мой первый год в России. Если будет такая возможность», - передает слова чилийского футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Виктор перешел в «армейский» клуб из «Унион Эспаньола» летом прошлого года. В нынешнем сезоне Мендес принял участие в 34 поединках за москвичей, в которых отметился одной результативной передачей.

После 27 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице.