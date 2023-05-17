Селюк: «Конате может вырасти в сильного игрока европейского класса»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался насчет будущего своего клиента – форварда грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате.

«Если будет запрос от «Зенита», мы будем изучать. Но у него есть предложения из Европы. Он может вырасти в сильного игрока европейского класса. Надо делать следующий шаг, чтобы он не скис», - передает слова агента издание Metaratings.ru.

В составе грозненского коллектива Конате выступает с лета 2021 года. За «Ахмат» нападающий провел 54 поединка, в которых записал на свой счет 21 забитый мяч и две голевые передачи. Его трансферный ценник составляет 1,5 миллиона евро.