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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Расклад на финише сезона: участники стыковых матчей и кто вылетит из РПЛ в Первую лигу

18 Мая 2023 • 08:34 Комментировать

По традиции, на исходе сезона в РПЛ разворачивается нешуточная борьба за сохранение места на будущий сезон в ведущей футбольной лиге страны. Порой в борьбу вмешиваются силы, далёкие от спорта и от футбола в частности. Что ж, это только доказывает, какой градус борьбы разворачивается в нижней части турнирной таблицы.

«Наглецы из Воронежа»

Ещё весной прошлого года клуб из Воронежа и не думал, что будет бороться за место в РПЛ. Более того, в апреле прошлого года возглавлявший тренерский штаб «Факела» Олег Василенко настраивал своих подопечных на борьбу против таких соперников, как липецкий «Металлург», ивановский «Текстильщик» и томская «Томь». А уже через несколько месяцев предстояло играть против ЦСКА, «Спартака» и «Зенита».

Возмутители спокойствия в нижней части таблицы в трёх последних поединках добились 100-процентного результата и впервые в сезоне вышли из зоны стыковых игр. Миллионный Воронеж, который через два года отметит 440-летие, славится своей болельщицкой массой. В 1999 году, по итогам которого воронежцы вышли в Высшую лигу, команда стала самой посещаемой командой Восточной Европы со средней посещаемостью 25 000 зрителей за матч. И это в Первой лиге! «Факел» становился самой посещаемой командой России четыре раза. 38 лет назад, в год выступления в Высшей лиге чемпионата СССР, воронежцы установили свой рекорд средней посещаемости – 25 676 человек на игре. 250 тысяч заявок было подано в 2000 году на матч со «Спартаком»! Что там сегодняшние стадионы с вместимостью десять тысяч! И всё-таки «наглецам из Воронежа», думается, не избежать участия в стыковых поединках, которые состоятся 6 и 9 июня. Но для этого обратимся к календарю оставшихся игр.

Календарь оставшихся игр
КлубОчкиМячи28 тур29 тур30 тур
1Факел27-11Локомотив (г)Крылья Советов (д)Зенит (г)
2Крылья Советов26-16Урал (д)Факел (г)Спартак (д)
3Пари НН23-23Сочи (д)Спартак (г)Химки (д)
4Химки18-34Ахмат (г)Урал (д)Пари НН (г)

Самара надеется на класс

Принципиальный поединок (под стать тому, что увидели 14 мая на стадионе «Профсоюзов» в игре «Факел» – «Пари НН») для коллектива Осинькина ожидается на том же месте в День пограничника. К тому моменту, думается, воронежцы и самарские футболисты поменяются местами в таблице, и последних будет устраивать ничья. То, что не получилось сделать на родной «Самара Арене» в минувшие выходные, вероятно, удастся осуществить в игре с клубом Гончаренко. А вот позволит ли Дзюба и Ко  выскочкам из Воронежа сыграть «на ноль» и тем более на «РЖД Арене»? Всему когда-нибудь приходит конец, даже таким сказочным сценариям, которые осуществились в период с 28 апреля по 15 мая: три победы без пропущенных мячей.

Юран – не Хоттабыч

То, что удавалось Сергею Юрану сотворить с «Химками», в Нижнем Новгороде не получается. Рождение подобной «химии», вот так, словно «по-щучьему велению», не происходит. В какой-то степени фортуна отвернулась от нижегородской команды. Видимо, весь её лимит был исчерпан в прошлом сезоне под руководством АлександраКержакова, когда волжские футболисты избежали участия в стыковых играх, причём весьма уверенно.

Талалаев не расстанется с РПЛ

Тому, какими усилиями связал себя с РПЛ 50-летний АндрейТалалаев, стоит только позавидовать. За сезон «Химки» для него уже третий клуб. Когда и кому ещё такое удастся провернуть?! Вот только подмосковным футболистам в год 26-летия клуба вряд ли что уже поможет, даже победа в городе, где нынешний наставник начинал сезон. Это вполне реально осуществить 20 мая в Грозном. Потеряно уже слишком много, Московская область лишится места в РПЛ, а вот Андрей Викторович, что-то подсказывает, ещё найдёт площадку для осуществления своих тренерских идей.

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Вердикт такой – «Химки» напрямую выбывают, «Пари НН» и «Факел» – участники стыковых игр.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Химки Факел Андрей Талалаев Пари НН
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