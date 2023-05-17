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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мещеряков высказался о возможном назначении Николича в «Динамо»

17 Мая 2023 • 07:35 Комментировать

Экс-председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера «Динамо».

«Марко - профессиональный тренер и достойный человек. Всё остальное - решение руководства команды «Динамо». Только они принимают решение и за него отвечают», - передает слова Мещерякова издание Sport24.

Напомним, что недавно «Динамо» объявило об отставке Славиши Йокановича с поста наставника команды.

После 27 туров Российской премьер-лиги «бело-голубые» набрали 42 балла и занимают седьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Анатолий Мещеряков Марко Николич
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