Николич: «Я перезаряжен и готов к новому вызову»

Сербский специалист Марко Николич, который поработал в чемпионате России в московском «Локомотиве», заявил о готовности вернуться на тренерский мостик.

«После ухода из «Локомотива» я решил взять перерыв, ведь долгое время работал без перерыва. В это время я находился со своей семьей, много путешествовал, встретил много друзей. Сейчас я перезаряжен и готов к новому вызову. Ищу новую работу и жажду успеха», - передает слова наставника Csak Foci.

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что Николич может стать новым главным тренером московского «Динамо». Недавно с поста рулевого команды был уволен Славиша Йоканович.