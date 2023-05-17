Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николич: «Я перезаряжен и готов к новому вызову»

17 Мая 2023 • 07:13 Комментировать

Сербский специалист Марко Николич, который поработал в чемпионате России в московском «Локомотиве», заявил о готовности вернуться на тренерский мостик.

«После ухода из «Локомотива» я решил взять перерыв, ведь долгое время работал без перерыва. В это время я находился со своей семьей, много путешествовал, встретил много друзей. Сейчас я перезаряжен и готов к новому вызову. Ищу новую работу и жажду успеха», - передает слова наставника Csak Foci.

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что Николич может стать новым главным тренером московского «Динамо». Недавно с поста рулевого команды был уволен Славиша Йоканович.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марко Николич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Мая
07:13 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Я перезаряжен и готов к новому вызову»
16 Мая
23:14 · Россия. Первая лига
Известен размер премиальных игрокам «Рубина» за победу в Первой лиге слухи
22:56 · Россия. Премьер-лига
Божович назвал одну из главных проблем РПЛ
22:30 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Иван Игнатьев совершенно не впечатляет – его просто не видно»
22:11 · Россия. Премьер-лига
Шалимов заявил, что некоторые игроки «Динамо» деградировали
21:57 · Россия. Премьер-лига
Барриос назвал самый особенный момент сезона
21:51 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: С приходом Талалаева у «Химок» появился шанс на сохранение прописки в РПЛ
21:09 · Кубок России
Бевеев: «В матче с «Краснодаром» отдадим все силы, отступать некуда»
21:08 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев — о борьбе за второе место: Для «Спартака» всё будет зависеть от игры ЦСКА
21:03 · Россия. Премьер-лига
Березовский признался, что хотел провести всю карьеру в «Зените»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Евгений Чернов признался, что не знает, где начнёт новый сезон
20:39 · Россия. Премьер-лига
Гришин не видит «Спартак» главным конкурентом ЦСКА за серебро РПЛ
20:28 · Россия. Премьер-лига
Агент: Виллиану Роше нравится в России, он счастлив в ЦСКА
20:11 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Сборной России нужно чаще играть с африканскими сборными»
20:10 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: Федотов выстроил игру в ЦСКА, команда играет с запасом
Все новости
Рекомендуем