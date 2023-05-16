Барриос назвал самый особенный момент сезона

Опорник питерского «Зенита» Вильмар Барриос назвал самый особенный момент текущего сезона, в котором его клуб смог снова стать чемпионом России.

«Точно самый особенный момент в сезоне – гол Ивана Сергеева на последних минутах в игре против «Спартака», - заявил колумбиец «РБ Спорт».

Легионер добавил, что не может сказать, какой из пяти титулов дался ему тяжелее всего, но своим пятым чемпионством он будет наслаждаться гораздо больше, чем предыдущими.

«Не мог представить, что добьюсь таких успехов, когда приходил сюда», - пояснил хавбек.

Барриос является игроком питерского клуба с 2018 года.

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