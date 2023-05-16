Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Барриос назвал самый особенный момент сезона

16 Мая 2023 • 21:57 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
20.05 16:30

Опорник питерского «Зенита» Вильмар Барриос назвал самый особенный момент текущего сезона, в котором его клуб смог снова стать чемпионом России.

«Точно самый особенный момент в сезоне – гол Ивана Сергеева на последних минутах в игре против «Спартака», - заявил колумбиец «РБ Спорт».

Легионер добавил, что не может сказать, какой из пяти титулов дался ему тяжелее всего, но своим пятым чемпионством он будет наслаждаться гораздо больше, чем предыдущими.

«Не мог представить, что добьюсь таких успехов, когда приходил сюда», - пояснил хавбек.

Барриос является игроком питерского клуба с 2018 года.

Мостовой перечислил ключевых игроков «Зенита»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев Вильмар Барриос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Мая
22:30 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Иван Игнатьев совершенно не впечатляет – его просто не видно»
22:11 · Россия. Премьер-лига
Шалимов заявил, что некоторые игроки «Динамо» деградировали
21:57 · Россия. Премьер-лига
Барриос назвал самый особенный момент сезона
21:51 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: С приходом Талалаева у «Химок» появился шанс на сохранение прописки в РПЛ
21:09 · Кубок России
Бевеев: «В матче с «Краснодаром» отдадим все силы, отступать некуда»
21:08 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев — о борьбе за второе место: Для «Спартака» всё будет зависеть от игры ЦСКА
21:03 · Россия. Премьер-лига
Березовский признался, что хотел провести всю карьеру в «Зените»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Евгений Чернов признался, что не знает, где начнёт новый сезон
20:39 · Россия. Премьер-лига
Гришин не видит «Спартак» главным конкурентом ЦСКА за серебро РПЛ
20:28 · Россия. Премьер-лига
Агент: Виллиану Роше нравится в России, он счастлив в ЦСКА
20:11 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Сборной России нужно чаще играть с африканскими сборными»
20:10 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: Федотов выстроил игру в ЦСКА, команда играет с запасом
20:03 · Россия. Премьер-лига
Кечинов отказывается верить в возможный вылет «Крыльев» из РПЛ
19:57 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Шансы сборных Камеруна и России на поле равны»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Андреев продолжит работать в «Крыльях Советов» - он подавал в отставку в знак протеста против судейства
Все новости
Рекомендуем