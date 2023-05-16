Терюшков: С приходом Талалаева у «Химок» появился шанс на сохранение прописки в РПЛ

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о шансах подмосковного клуба на сохранение прописки в чемпионате России.

«Шансы сегодня есть. Если бы меня спросили месяц назад, очевидно ответ был бы отрицательным, команда мучилась, отбывала номер. С приходом Талалаева и его тренерского штаба мы видим кардинальные изменения», — приводит слова Терюшкова Metaratings.

По мнению функционера, даже если «Химки» не смогут остаться в РПЛ по итогам текущего сезона, то команда обязательно вернется на хороший уровень в ближайшие два года.

После 27 туров «красно-черные» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. Отставание команды Талалаева от зоны стыковых матчей составляет пять очков.