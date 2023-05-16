Березовский признался, что хотел провести всю карьеру в «Зените»

Бывший голкипер, а ныне тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский поделился воспоминаниями из прошлого. И рассказал, что планировал остаться в питерском «Зените» на протяжении всей карьеры.

«Будучи игроком «Зенита» думал, что всю карьеру там проведу. Не сложилось — и ладно, не жалею. Я потом пожил и поиграл в Москве, узнал много хороших людей. Я благодарен Богу и судьбе за то, что все так получилось», - цитирует Березовского «Чемпионат».

Напомним, что Березовский выступал в «Зените» с 1994 по 2000 годы. После шести лет в питерском клубе голкипер перебрался в Москву. В столице он сначала выступал за «Торпедо», после – за «Динамо» и «Химки». Завершил карьеру игрока бывший голкипер в 2015 году.

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