Тарханов: «Сборной России нужно чаще играть с африканскими сборными»

Александр Тарханов считает, что сборной России в условии отстранения от официальных турниров следует обратить внимание на африканские сборные и чаще с ними играть.

«Команда Камеруна – это сильнейшая сборная из тех, с кем мы играли в последнее время. В целом, Африка — отличное направление для российской команды, нужно чаще играть с сильными командами, которых на этом континенте очень много», - заявил Тарханов «РБ Спорт».

Напомним, что по слухам 15 июня сборная России проведёт матч против сборной Камеруна. На данный момент в 2023 году россияне провели только два матча и оба против соперников с Ближнего Востока – команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Тарханов: «Шансы сборных Камеруна и России на поле равны»